(Вотякова) Анастасия Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вотякова) Анастасия Федотова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Лукiя Гаврилова

Отец ребёнка: Вотяков Гаврило Филипов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
12.01.1810

Дочь: Татiана Гаврилова

Отец ребёнка: Вотяков Гаврило Филипов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.11.1817

Сын: Вотяков Егор Гаврилов

Отец ребёнка: Вотяков Гаврило Филипов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно