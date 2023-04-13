(Вотякова) Анастасия Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Лукiя Гаврилова
Отец ребёнка: Вотяков Гаврило Филипов
Рождение ребёнка
12.01.1810
Дочь: Татiана Гаврилова
Отец ребёнка: Вотяков Гаврило Филипов
Рождение ребёнка
23.11.1817
Отец ребёнка: Вотяков Гаврило Филипов
Смерть
Неизвестно