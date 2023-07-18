Зимина (Зимина) Екатерина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти08.03.1881
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1877
Сын: Зимин Иван Егорович
Отец ребёнка: Зимин Егор Кондратьевич
Панкратово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Государственный крестьянин Егор Кондратьевич и законная жена его Екатерина Афанасьевна оба православного вероисповедания 15 июля 1877 года родился сын Иван. Воспреемник той же деревни Матвей Иванович ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.03.1881
Причина смерти: чахотка