Зимина (Зимина) Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зимина (Зимина) Екатерина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

08.03.1881

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1853 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
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Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Афанасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1877

Сын: Зимин Иван Егорович

Отец ребёнка: Зимин Егор Кондратьевич

Панкратово, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Государственный крестьянин Егор Кондратьевич и законная жена его Екатерина Афанасьевна оба православного вероисповедания 15 июля 1877 года родился сын Иван. Воспреемник той же деревни Матвей Иванович ... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зимин Егор Кондратьевич

Смерть
08.03.1881
Причина смерти: чахотка