Захарова Татьяна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1939
Дата смерти20.04.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1939
Отец: Захаров Григорий Никифорович
Мать: Мария
Рождение ребёнка
19.08.1964
Сын: Калякин Игорь Геннадьевич
Отец ребёнка: Калякин Геннадий Васильевич
Рождение ребёнка
27.07.1972
Сын: Калякин Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Калякин Геннадий Васильевич
Смерть
20.04.2017