Захарова Татьяна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Татьяна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1939

Дата смерти

20.04.2017

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1939

Отец: Захаров Григорий Никифорович

Мать: Мария

Рождение ребёнка
19.08.1964

Сын: Калякин Игорь Геннадьевич

Отец ребёнка: Калякин Геннадий Васильевич

Рождение ребёнка
27.07.1972

Сын: Калякин Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Калякин Геннадий Васильевич

Смерть
20.04.2017
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