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Nakus Andres
Nakus Andres
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.02.1815
Пол
Мужской
Отец
Nakus Tõnno
1784 г.р.
Мать
(Lippus) Anno
Около 1780 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВВ
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
15.02.1815
Отец:
Nakus Tõnno
Мать:
Anno
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