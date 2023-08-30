Бурлаков Григорий Егоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.09.1881 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1862 и 18.09.1881 ст.
Жена: Белова Анастасия Иовлева
Первый брак
Рождение ребёнка
13.09.1873 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова Анастасия Иовлева
Рождение ребёнка
28.03.1876 ст.
Мать ребёнка: Белова Анастасия Иовлева
Рождение ребёнка
03.04.1878 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белова Анастасия Иовлева
Рождение ребёнка
01.08.1880 ст.
Сын: Бурлаков Гавриил Григорьев
Мать ребёнка: Белова Анастасия Иовлева
Смерть
18.09.1881 ст.