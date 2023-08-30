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Бурлаков Григорий Егоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.09.1881 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1846 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1876 г.р.
Скрыто настройками приватности
1880 г.р.

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1862 и 18.09.1881 ст.

Жена: Белова Анастасия Иовлева

Первый брак
Рождение ребёнка
13.09.1873 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова Анастасия Иовлева

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
28.03.1876 ст.

Сын: Бурлаков Иосиф Григорьев

Мать ребёнка: Белова Анастасия Иовлева

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
03.04.1878 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белова Анастасия Иовлева

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
01.08.1880 ст.

Сын: Бурлаков Гавриил Григорьев

Мать ребёнка: Белова Анастасия Иовлева

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Смерть
18.09.1881 ст.
Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
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