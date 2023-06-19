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Скоморохов Петр Григорьев

Место рождения

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

03.03.1839

Пол

Мужской

Отец

Около 1744 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Скоморохов Григорий

Мать: не указана

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Скоморохов Николай Петров

Мать ребёнка: Скоморохова Марфа Алексиева

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1784

Дочь: Анна Петрова

Мать ребёнка: Скоморохова Марфа Алексиева

Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
03.03.1839
Занина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Причина смерти: от престарелости