Скоморохов Петр Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смерти03.03.1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Скоморохов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Скоморохов Николай Петров
Мать ребёнка: Скоморохова Марфа Алексиева
Рождение ребёнка
Около 1784
Дочь: Анна Петрова
Мать ребёнка: Скоморохова Марфа Алексиева
Смерть
03.03.1839
Причина смерти: от престарелости