Благинин Игнатий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1649
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649
Отец: Благинин Василий Сергиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1661
Сын: Благинин Дмитрий (Митька) Игнатьев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1671
Мать ребёнка: не указана
Подволочная, Целяковская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1681
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно