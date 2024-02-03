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Благинин Игнатий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1649

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1649

Отец: Благинин Василий Сергиев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1661

Сын: Благинин Дмитрий (Митька) Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1671

Сын: Благинин Петр Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Подволочная, Целяковская волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1681

Сын: Благинин Моисей Игнатьев

Мать ребёнка: не указана

Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Место жительства
Неизвестно
Катайск, Катайский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно
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