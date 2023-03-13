Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИрина

Ирина

avatar

Место рождения

Орловка

Дата рождения

1790

Пол

Женский

Отец

1767 г.р.

Мать

1769 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Иванъ

Мать: Ирина

Орловка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close