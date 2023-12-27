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Гришин Михаил Захаров

Место рождения

деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская област

Дата рождения

28.07.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1849

Отец: Захар Григорьев

Мать: Варвара Лукьянова

деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская област
Ф. 256 Оп. 1 Д. 3238 Л.Д.11
Крещение
31.07.1849
Архангельская церковь, села Липицы, Чернского уезда
Ф. 256 Оп. 1 Д. 3238 Л.Д.11 | Восприемники: Василий Семенов, солдатка Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.10.1865

Сын: Гришин Евлампий Михайлович

Мать ребёнка: Гришина Матрена Николаевна

деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.09.1870

Дочь: Динеева Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Гришина Матрена Николаевна

деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская област
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гришин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Гришина Матрена Николаевна

Тульская губерния Чернский уезд Гудаловка
Смерть
Неизвестно
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