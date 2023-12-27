Гришин Михаил Захаров
Место рождениядеревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская област
Дата рождения28.07.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
28.07.1849
Отец: Захар Григорьев
Мать: Варвара Лукьянова
деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская област
Ф. 256 Оп. 1 Д. 3238 Л.Д.11
Крещение
31.07.1849
Архангельская церковь, села Липицы, Чернского уезда
Ф. 256 Оп. 1 Д. 3238 Л.Д.11 | Восприемники: Василий Семенов, солдатка Марфа Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.10.1865
Сын: Гришин Евлампий Михайлович
Мать ребёнка: Гришина Матрена Николаевна
деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.09.1870
Дочь: Динеева Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Гришина Матрена Николаевна
деревня Гудаловка, Липецкий район, Тульская област
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гришин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Гришина Матрена Николаевна
Тульская губерния Чернский уезд Гудаловка
Смерть
Неизвестно