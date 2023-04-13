Педан Трофим Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1797
Отец: Педан Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Панкова Мария Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Стороженко Христина Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно