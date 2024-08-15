Переломов Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1993
Сын: Переломов Сергей Игоревич1993
Мать ребёнка: Переломова Кислова Светлана Константиновна
Рождение ребёнка
1995
Дочь: Переломова Наталья Игоревна
Мать ребёнка: Переломова Кислова Светлана Константиновна