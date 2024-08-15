Переломов Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переломов Игорь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переломова Кислова Светлана Константиновна

Рождение ребёнка
1993

Сын: Переломов Сергей Игоревич1993

Мать ребёнка: Переломова Кислова Светлана Константиновна

Рождение ребёнка
1995

Дочь: Переломова Наталья Игоревна

Мать ребёнка: Переломова Кислова Светлана Константиновна

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