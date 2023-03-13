Мельниковъ Петръ Александровъ
Место рожденияс. Петровское Оренбургская обл.
Дата рождения26.01.1915
Дата смерти25.10.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Петровское Оренбургская обл.
Бракосочетание
1931
Жена: Мельникова Зоя
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
25.10.1983
Ташкент