Мельниковъ Петръ Александровъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМельниковъ Петръ Александровъ

Мельниковъ Петръ Александровъ

avatar

Место рождения

с. Петровское Оренбургская обл.

Дата рождения

26.01.1915

Дата смерти

25.10.1983

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1914 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Петровское Оренбургская обл.
Бракосочетание
1931

Жена: Мельникова Зоя

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
25.10.1983
Ташкент
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close