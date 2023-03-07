Надысев Евлампий Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Надысев Яков Антонович
Бракосочетание
08.11.1871
Жена: Надысева Ольга Никитична
Рождение ребёнка
14.07.1873
Мать ребёнка: Надысева Ольга Никитична
Бракосочетание
11.?.1876
Рождение ребёнка
23.04.1877
Мать ребёнка: Надысева Матрена Сергеевна
Смерть
Неизвестно