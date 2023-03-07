Надысев Евлампий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Надысев Евлампий Яковлевич

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Надысев Яков Антонович

Мать: Надысева Дарья Максимовна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
08.11.1871

Жена: Надысева Ольга Никитична

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.07.1873

Сын: Надысев Илья Евлампиевич

Мать ребёнка: Надысева Ольга Никитична

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.?.1876

Жена: Надысева Матрена Сергеевна

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.04.1877

Сын: Надысев Яков Евлампиевич

Мать ребёнка: Надысева Матрена Сергеевна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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