Нынык Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нынык Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.08.2016

Пол

Женский

Отец

1980 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.08.2016

Отец: Нынык Алексей Сергеевич

Мать: Мамина Анастасия Сергеевна

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