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Талах Илья Саввич

Место рождения

РОссия Екатеринославская губ Мариупольский уезд Николаевская вол.,с.Волноваха

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Талах Савва Федорович

Мать: Талах Евгения Паниотовна

РОссия Екатеринославская губ Мариупольский уезд Николаевская вол.,с.Волноваха
ГАЗО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 31
Рождение ребёнка
1833

Сын: Талах Яков Ильич

Мать ребёнка: Анастасия

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Волноваха
ГАЗО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 31
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия

Смерть
Неизвестно
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