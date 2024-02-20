Талах Илья Саввич
Место рожденияРОссия Екатеринославская губ Мариупольский уезд Николаевская вол.,с.Волноваха
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Талах Савва Федорович
Мать: Талах Евгения Паниотовна
РОссия Екатеринославская губ Мариупольский уезд Николаевская вол.,с.Волноваха
ГАЗО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 31
Рождение ребёнка
1833
Сын: Талах Яков Ильич
Мать ребёнка: Анастасия
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Волноваха
ГАЗО , Ф - 12-2-161, рев.сказки 1835г зап.№ 31
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия
Смерть
Неизвестно