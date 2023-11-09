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Покровский Сергей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

01.11.1860

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Воинова Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, г. Москва, церковь Никиты Великомученика в Старых Толмачах (в Татарской), священник
Смерть
01.11.1860
Похороны
Неизвестно
Даниловское кладбище
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