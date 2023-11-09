Покровский Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти01.11.1860
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Воинова Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Московская и Коломенская епархия, г. Москва, церковь Никиты Великомученика в Старых Толмачах (в Татарской), священник
Смерть
01.11.1860
Похороны
Неизвестно
Даниловское кладбище