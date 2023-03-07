Сальновъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальновъ Иванъ

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Место рождения

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1714

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Отец

1679 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Сальновъ Степанъ Федотовъ

Мать: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Сальновъ Степанъ

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Сальновъ Василий

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Саловъ Федоръ

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1754
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