Сальновъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения1714
Дата смерти1754
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Отец: Сальновъ Степанъ Федотовъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1729
Сын: Сальновъ Степанъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Сальновъ Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1732
Сын: Саловъ Федоръ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1754