Галина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галина Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1954

Дата смерти

24.01.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веденеев Василий Ефимович

Шортанды, Аршалынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
22.12.1983

Сын: Веденеев Артем Васильевич

Отец ребёнка: Веденеев Василий Ефимович

Рождение ребёнка
23.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Веденеев Василий Ефимович

Шортанды, Аршалынский район, Акмолинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.01.2007
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