Галина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1954
Дата смерти24.01.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Веденеев Василий Ефимович
Рождение ребёнка
22.12.1983
Сын: Веденеев Артем Васильевич
Отец ребёнка: Веденеев Василий Ефимович
Рождение ребёнка
23.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Веденеев Василий Ефимович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
24.01.2007