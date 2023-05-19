Лобашевский Виктор Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1984
Дочь: Асанова Галина Викторовна
Мать ребёнка: Надежда Викторовна
Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Рождение ребёнка
28.?.?
Дочь: Денисова Анна Викторовна
Мать ребёнка: Надежда Викторовна
Развод
Неизвестно
Жена: Надежда Викторовна
Смерть
Неизвестно