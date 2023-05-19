Лобашевский Виктор Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобашевский Виктор Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1984

Дочь: Асанова Галина Викторовна

Мать ребёнка: Надежда Викторовна

Экибастуз, городская администрация Экибастуз, Павлодарская область
Рождение ребёнка
28.?.?

Дочь: Денисова Анна Викторовна

Мать ребёнка: Надежда Викторовна

Развод
Неизвестно

Жена: Надежда Викторовна

Смерть
Неизвестно