Булекова (Костикова) Евдокия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.01.1920
Дата смерти?.02.2000
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1920
Отец: Костиков Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.09.1953
Дочь: Соломатина Мария Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.07.1961
Дочь: Жаркова Наталия Ивановна
Отец ребёнка: Булеков Иван Николаевич
Смерть
?.02.2000