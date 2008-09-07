Машников Владимир Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1950
Дата смерти07.09.2008
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1950
Отец: Машников Петр Екимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машников Дмитрий
Мать ребёнка: Машникова Динаида Каюмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машников Владимир
Мать ребёнка: Машникова Динаида Каюмовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машников Игорь
Мать ребёнка: Машникова Динаида Каюмовна
Смерть
07.09.2008