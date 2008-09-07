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Машников Владимир Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1950

Дата смерти

07.09.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1950

Отец: Машников Петр Екимович

Мать: Машникова Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машников Дмитрий

Мать ребёнка: Машникова Динаида Каюмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машников Владимир

Мать ребёнка: Машникова Динаида Каюмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машников Игорь

Мать ребёнка: Машникова Динаида Каюмовна

Смерть
07.09.2008