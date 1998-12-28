(Годун) Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти28.12.1998
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Годун Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1970
Сын: Дидович Сергей
Отец ребёнка: Дидович Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Дидович Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дидович Василий
Смерть
28.12.1998