(Годун) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Годун) Нина

(Годун) Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

28.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Годун Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1970

Сын: Дидович Сергей

Отец ребёнка: Дидович Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Дидович Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дидович Василий

Смерть
28.12.1998
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close