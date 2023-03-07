Кофейниковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения10.06.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1846
Отец: Кофейниковъ Григорій
Мать: Кофейникова Матрена
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Мамыкина Татьяна
Мать ребёнка: Кофейникова Анастасія
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Кофейникова Анастасія
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кофейниковъ Трифанъ
Мать ребёнка: Кофейникова Анастасія
Рождение ребёнка
?.03.1892
Сын: Кофейниковъ Григорій
Мать ребёнка: Кофейникова Анастасія
Бракосочетание
13.07.1892
Жена: Кофейникова Анастасія
Рождение ребёнка
25.03.1894
Дочь: Кофейникова Марія
Мать ребёнка: Кофейникова Анастасія
хуторъ Петропавлоский