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Кофейниковъ Иванъ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.06.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1846

Отец: Кофейниковъ Григорій

Мать: Кофейникова Матрена

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Мамыкина Татьяна

Мать ребёнка: Кофейникова Анастасія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Кофейниковъ Кондратій

Мать ребёнка: Кофейникова Анастасія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1888

Сын: Кофейниковъ Трифанъ

Мать ребёнка: Кофейникова Анастасія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.03.1892

Сын: Кофейниковъ Григорій

Мать ребёнка: Кофейникова Анастасія

Бракосочетание
13.07.1892

Жена: Кофейникова Анастасія

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.03.1894

Дочь: Кофейникова Марія

Мать ребёнка: Кофейникова Анастасія

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