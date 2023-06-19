Комлев Иван Егоров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Комлев Егор Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1808
Жена: Комлева Марья Васильева
Рождение ребёнка
27.04.1811
Сын: Комлев Максим Иванов
Мать ребёнка: Комлева Марья Васильева
Рождение ребёнка
23.12.1812
Мать ребёнка: Комлева Марья Васильева
Рождение ребёнка
11.04.1814
Дочь: Сутягина Хиония Иванова
Мать ребёнка: Комлева Марья Васильева
Рождение ребёнка
14.03.1817
Дочь: Дария Иванова
Мать ребёнка: Комлева Марья Васильева
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Комлев Петр Иванов
Мать ребёнка: Комлева Марья Васильева
Рождение ребёнка
08.03.1820
Дочь: Рышкова Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Комлева Марья Васильева
Рождение ребёнка
11.07.1821
Дочь: Евфимия Иванова
Мать ребёнка: Комлева Марья Васильева
Рождение ребёнка
28.07.1828
Сын: Комлев Сила Иванов
Мать ребёнка: Комлева Марья Васильева
Смерть
Неизвестно