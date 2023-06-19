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Комлев Иван Егоров

Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Комлев Егор Михайлов

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
12.11.1808

Жена: Комлева Марья Васильева

Рождение ребёнка
27.04.1811

Сын: Комлев Максим Иванов

Мать ребёнка: Комлева Марья Васильева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.12.1812

Сын: Комлев Игнатий Иванов

Мать ребёнка: Комлева Марья Васильева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.04.1814

Дочь: Сутягина Хиония Иванова

Мать ребёнка: Комлева Марья Васильева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.03.1817

Дочь: Дария Иванова

Мать ребёнка: Комлева Марья Васильева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Комлев Петр Иванов

Мать ребёнка: Комлева Марья Васильева

Рождение ребёнка
08.03.1820

Дочь: Рышкова Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Комлева Марья Васильева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
11.07.1821

Дочь: Евфимия Иванова

Мать ребёнка: Комлева Марья Васильева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.07.1828

Сын: Комлев Сила Иванов

Мать ребёнка: Комлева Марья Васильева

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно