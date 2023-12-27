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Березин Иван Прохорович

Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

14.08.1855

Дата смерти

После 1903

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1855

Отец: Березин Прохор (Прокопий) Игнатьевич

Мать: Фекла Григорьевна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1881

Сын: Березин Иван Иванович

Мать ребёнка: ?

Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Волохова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: ?

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Смерть
После 1903
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
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