Березин Иван Прохорович
Место рождениясело Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Дата рождения14.08.1855
Дата смертиПосле 1903
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1855
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: ?
Дворцового села Коломенского приселок Дьяковский
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Волохова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: ?
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Смерть
После 1903
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер