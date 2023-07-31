Жаров Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.05.1894
Дата смерти20.01.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1894
Рождение ребёнка
26.05.1927
Сын: Жаров Владимир Александрович
Мать ребёнка: Жарова Анна Александровна
Рождение ребёнка
15.11.1929
Дочь: Жарова Маргарита Александровна
Мать ребёнка: Жарова Анна Александровна
Рождение ребёнка
14.05.1931
Сын: Жаров Борис Александрович
Мать ребёнка: Жарова Анна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Московская область Село Парфентьево
Смерть
20.01.1953