Жаров Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаров Александр Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.05.1894

Дата смерти

20.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1894

Отец: Жаров Пётр Прокопьевич

Мать: Жарова Прасковья Кузьминична

Рождение ребёнка
26.05.1927

Сын: Жаров Владимир Александрович

Мать ребёнка: Жарова Анна Александровна

Рождение ребёнка
15.11.1929

Дочь: Жарова Маргарита Александровна

Мать ребёнка: Жарова Анна Александровна

Рождение ребёнка
14.05.1931

Сын: Жаров Борис Александрович

Мать ребёнка: Жарова Анна Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жарова Анна Александровна

Место жительства
Неизвестно
Московская область Село Парфентьево
Смерть
20.01.1953
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