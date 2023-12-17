Дадуев Геннадий Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дадуев Геннадий Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1950

Отец: Дадуев Базыр Бадлуевич

Мать: Дадуева Лидия Леонтьевна

Рождение ребёнка
20.05.1979

Сын: Дадуев Виктор Геннадьевич

Мать ребёнка: Дадуева Вера Дмитриевна

Бракосочетание
Около ?.07.1980

Жена: Дадуева Вера Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дадуева Зоя Геннадьевна

Мать ребёнка: Дадуева Вера Дмитриевна

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