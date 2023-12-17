Дадуев Геннадий Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1950
Отец: Дадуев Базыр Бадлуевич
Мать: Дадуева Лидия Леонтьевна
Рождение ребёнка
20.05.1979
Сын: Дадуев Виктор Геннадьевич
Мать ребёнка: Дадуева Вера Дмитриевна
Бракосочетание
Около ?.07.1980
Жена: Дадуева Вера Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дадуева Зоя Геннадьевна
Мать ребёнка: Дадуева Вера Дмитриевна