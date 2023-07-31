Зорин Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Зорин Иван Степанович
Мать: Мавра Епифановна
Рождение ребёнка
21.04.1891
Мать ребёнка: Зорина Пелагея Сидоровна
Рождение ребёнка
01.03.1895
Дочь: Клавдия Андреевна
Мать ребёнка: Зорина Пелагея Сидоровна
Рождение ребёнка
30.03.1898
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Зорина Елена Прокопьевна
Рождение ребёнка
26.01.1903
Мать ребёнка: Зорина Елена Прокопьевна
Рождение ребёнка
26.02.1908
Мать ребёнка: Зорина Елена Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорина Пелагея Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зорина Елена Прокопьевна
Смерть
Неизвестно