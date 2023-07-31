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Зорин Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Зорин Иван Степанович

Мать: Мавра Епифановна

Рождение ребёнка
21.04.1891

Сын: Зорин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Зорина Пелагея Сидоровна

Рождение ребёнка
01.03.1895

Дочь: Клавдия Андреевна

Мать ребёнка: Зорина Пелагея Сидоровна

Рождение ребёнка
30.03.1898

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Зорина Елена Прокопьевна

Рождение ребёнка
26.01.1903

Сын: Зорин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Зорина Елена Прокопьевна

Рождение ребёнка
26.02.1908

Сын: Зорин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Зорина Елена Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Пелагея Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зорина Елена Прокопьевна

Смерть
Неизвестно