Карпова (Щерина) Вера Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпова (Щерина) Вера Ивановна

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.08.1911

Дата смерти

Около 27.06.2003

Пол

Женский

Отец

Около 1867 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1911

Отец: Щерин Иван Георгиевич

Мать: Щерина Мария Андреевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
27.08.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемники: Пётр Георгиевич Щерин, Феодора Ивановна Силантьева (Щерина)
Рождение ребёнка
14.12.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Сергей Иванович

Рождествено, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
16.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Сергей Иванович

Рождение ребёнка
07.08.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карпов Сергей Иванович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпов Сергей Иванович

Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Около 27.06.2003
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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