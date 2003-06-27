Карпова (Щерина) Вера Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.08.1911
Дата смертиОколо 27.06.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1911
Отец: Щерин Иван Георгиевич
Мать: Щерина Мария Андреевна
Крещение
27.08.1911
Восприемники: Пётр Георгиевич Щерин, Феодора Ивановна Силантьева (Щерина)
Рождение ребёнка
14.12.1934
Рождествено, Самарская область, Россия
Рождение ребёнка
16.08.1940
Рождение ребёнка
07.08.1941
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Около 27.06.2003
в метрике отметка о выдаче свидетельства