Прыгунков ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прыгунков Сергей
Мать ребёнка: Прыгункова (Калашникова) Таисия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прыгунков Николай
Мать ребёнка: Прыгункова (Калашникова) Таисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно