Прыгунков ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прыгунков ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прыгунков Сергей

Мать ребёнка: Прыгункова (Калашникова) Таисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прыгунков Николай

Мать ребёнка: Прыгункова (Калашникова) Таисия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прыгункова (Калашникова) Таисия Ивановна

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