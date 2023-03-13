Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Недоспасовъ Максимъ
Недоспасовъ Максимъ
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1763
Пол
Мужской
Отец
Недоспасовъ Григорий
1738 г.р.
Мать
Недоспасова Офимья Леонтьева
1740 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец:
Недоспасовъ Григорий
Мать:
Недоспасова Офимья Леонтьева
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия