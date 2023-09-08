Roth, a. Grodno Francoise — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Roth, a. Grodno Francoise

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.03.1812

Сын: Баумгартен Аполлон

Отец ребёнка: Баумгатрен Карл Иванович

Рождение ребёнка
19.03.1815

Сын: Баумгартен Александр Карлович

Отец ребёнка: Баумгатрен Карл Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
R,U.. aus Grodno
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