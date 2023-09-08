Roth, a. Grodno Francoise
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1812
Сын: Баумгартен Аполлон
Отец ребёнка: Баумгатрен Карл Иванович
Рождение ребёнка
19.03.1815
Сын: Баумгартен Александр Карлович
Отец ребёнка: Баумгатрен Карл Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
R,U.. aus Grodno