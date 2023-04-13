Егор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Егорова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поварницын Ефим Егоров

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Егорова

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно