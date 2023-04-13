Егор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Егорова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Поваренки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина Егорова
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно