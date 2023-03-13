Степанъ Минаевъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Минай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Григорей Степановъ
Мать ребёнка: Акулина Козмина
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иванъ Степановъ
Мать ребёнка: Акулина Козмина
Рождение ребёнка
1771
Сын: Ефремъ Степановъ
Мать ребёнка: Акулина Козмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Козмина