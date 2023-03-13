Степанъ Минаевъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанъ Минаевъ

Степанъ Минаевъ

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Минай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Григорей Степановъ

Мать ребёнка: Акулина Козмина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1769

Сын: Иванъ Степановъ

Мать ребёнка: Акулина Козмина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1771

Сын: Ефремъ Степановъ

Мать ребёнка: Акулина Козмина

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Козмина

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close