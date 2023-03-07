Осипов Иван Иосифович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1876
Сын: Осипов (еликов) Кондратий Иванович
Мать ребёнка: Осипова Агафья Румянцева
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Яковлева Евдокия Осипова
Мать ребёнка: Осипова Агафья Румянцева
Рождение ребёнка
15.01.1884
Мать ребёнка: Осипова Агафья Румянцева
Рождение ребёнка
06.11.1886
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Осипова Агафья Румянцева
Рождение ребёнка
01.11.1888
Мать ребёнка: Осипова Агафья Румянцева
Рождение ребёнка
17.09.1891
Сын: Осипов Иван Иванович
Мать ребёнка: Осипова Агафья Румянцева
Рождение ребёнка
22.10.1893
Мать ребёнка: Осипова Агафья Румянцева
Рождение ребёнка
17.07.1896
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Осипова Агафья Румянцева
Рождение ребёнка
20.02.1899
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Осипова Агафья Румянцева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Осипова Агафья Румянцева
Смерть
Неизвестно