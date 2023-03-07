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Осипов Иван Иосифович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синиженков Иосиф Васильевич

Мать: Синиженкова Евдокия Нестеровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
02.03.1876

Сын: Осипов (еликов) Кондратий Иванович

Мать ребёнка: Осипова Агафья Румянцева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Яковлева Евдокия Осипова

Мать ребёнка: Осипова Агафья Румянцева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1884

Сын: Осипов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Осипова Агафья Румянцева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1886

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Осипова Агафья Румянцева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.11.1888

Сын: Осипов Павел Иванович

Мать ребёнка: Осипова Агафья Румянцева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.09.1891

Сын: Осипов Иван Иванович

Мать ребёнка: Осипова Агафья Румянцева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1893

Сын: Осипов Степан Иванович

Мать ребёнка: Осипова Агафья Румянцева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1896

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Осипова Агафья Румянцева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.02.1899

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Осипова Агафья Румянцева

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Осипова Агафья Румянцева

Смерть
Неизвестно
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