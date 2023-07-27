Шушарина (Маслова) (Маслова) Дария Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: Маслов Илья
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1849
Дочь: Евдокия Павлова
Отец ребёнка: Шушарин Павел Константинов
Рождение ребёнка
10.08.1850
Дочь: Пульхерия Павлова
Отец ребёнка: Шушарин Павел Константинов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно