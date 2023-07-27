Шушарина (Маслова) (Маслова) Дария Ильина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушарина (Маслова) (Маслова) Дария Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: Маслов Илья

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1849

Дочь: Евдокия Павлова

Отец ребёнка: Шушарин Павел Константинов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.08.1850

Дочь: Пульхерия Павлова

Отец ребёнка: Шушарин Павел Константинов

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушарин Павел Константинов

Смерть
Неизвестно