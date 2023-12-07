Пшеничная (Сапожникова) Васса Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.01.1780
1780 брак ГАИО, фонд №50, опись №3, дело №23, стр. 105
Рождение ребёнка
01.08.1783
Дочь: Соломония Петровна
Отец ребёнка: Пшеничный Петр Логинович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно