Пшеничная (Сапожникова) Васса Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пшеничная (Сапожникова) Васса Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.01.1780

Муж: Пшеничный Петр Логинович

Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
1780 брак ГАИО, фонд №50, опись №3, дело №23, стр. 105
Рождение ребёнка
01.08.1783

Дочь: Соломония Петровна

Отец ребёнка: Пшеничный Петр Логинович

Место жительства
Неизвестно
Сполошино, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Смерть
Неизвестно
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