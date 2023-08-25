(Иванова) Наталья Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Наталья Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Алексеевна

Отец ребёнка: Морев Алексей Валерьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Морев Алексей Валерьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морев Алексей Валерьевич

Смерть
Неизвестно
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