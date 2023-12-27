(Чижова) Агриппина Михайловна
Место рождениясело Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Дата рождения15.06.1905
Дата смерти28.06.1905
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1905
Отец: Чижов Михаил Семенович
Мать: Чижова Пелагея Ивановна
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Смерть
28.06.1905
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Похороны
Неизвестно
Дьяковское кладбище