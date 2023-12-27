(Чижова) Агриппина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Чижова) Агриппина Михайловна

Место рождения

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер

Дата рождения

15.06.1905

Дата смерти

28.06.1905

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1905

Отец: Чижов Михаил Семенович

Мать: Чижова Пелагея Ивановна

село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Смерть
28.06.1905
село Дьяковское, Московский уезд, Московская губер
Похороны
Неизвестно
Дьяковское кладбище
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