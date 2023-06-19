Новопашенная (Бакчугова) Марфа Димитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1821
Рождение ребёнка
29.10.1821
Сын: Новопашенной Козма Козмин
Отец ребёнка: Новопашенной Козма Саввин
Рождение ребёнка
24.01.1823
Сын: Новопашенной Игнатий Козмин
Отец ребёнка: Новопашенной Козма Саввин
Рождение ребёнка
29.07.1824
Сын: Новопашенной Евдоким Козмин
Отец ребёнка: Новопашенной Козма Саввин
Рождение ребёнка
17.03.1827
Сын: Новопашенной Кирилл Козмин
Отец ребёнка: Новопашенной Козма Саввин
Рождение ребёнка
08.09.1829
Дочь: Анна Козмина
Отец ребёнка: Новопашенной Козма Саввин
Рождение ребёнка
19.02.1831
Дочь: Евдокия Козмина
Отец ребёнка: Новопашенной Козма Саввин
Рождение ребёнка
03.02.1833
Дочь: Мария Козмина
Отец ребёнка: Новопашенной Козма Саввин
Рождение ребёнка
06.08.1834
Дочь: Соломония Козмина
Отец ребёнка: Новопашенной Козма Саввин
Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно