Новопашенная (Бакчугова) Марфа Димитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новопашенная (Бакчугова) Марфа Димитриева

Место рождения

Кадочниково, Артинский, Свердловская область

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Кадочниково, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
09.02.1821

Муж: Новопашенной Козма Саввин

Рождение ребёнка
29.10.1821

Сын: Новопашенной Козма Козмин

Отец ребёнка: Новопашенной Козма Саввин

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.01.1823

Сын: Новопашенной Игнатий Козмин

Отец ребёнка: Новопашенной Козма Саввин

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.07.1824

Сын: Новопашенной Евдоким Козмин

Отец ребёнка: Новопашенной Козма Саввин

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.03.1827

Сын: Новопашенной Кирилл Козмин

Отец ребёнка: Новопашенной Козма Саввин

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.09.1829

Дочь: Анна Козмина

Отец ребёнка: Новопашенной Козма Саввин

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.02.1831

Дочь: Евдокия Козмина

Отец ребёнка: Новопашенной Козма Саввин

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.02.1833

Дочь: Мария Козмина

Отец ребёнка: Новопашенной Козма Саввин

Сергина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.08.1834

Дочь: Соломония Козмина

Отец ребёнка: Новопашенной Козма Саввин

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно