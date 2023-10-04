Дель (Кингсфатер) Екатерина-Маргаретта
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.16
Дочь: Рахиль Андреевна
Отец ребёнка: Дель Генрих
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Штоль Павлина Андреевна
Отец ребёнка: Дель Генрих
Рождение ребёнка
23.10.1910
Отец ребёнка: Дель Генрих
Рождение ребёнка
20.07.1912
Сын: Дель Давид Андреевич
Отец ребёнка: Дель Генрих
Рождение ребёнка
06.07.1914
Дочь: Энгель Эмилия Андреевна
Отец ребёнка: Дель Генрих
Новая Надежда, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дель Генрих
Смерть
Неизвестно