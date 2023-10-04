Дель (Кингсфатер) Екатерина-Маргаретта — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дель (Кингсфатер) Екатерина-Маргаретта

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.16

Дочь: Рахиль Андреевна

Отец ребёнка: Дель Генрих

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Штоль Павлина Андреевна

Отец ребёнка: Дель Генрих

Рождение ребёнка
23.10.1910

Сын: Дель Генрих Андреевич

Отец ребёнка: Дель Генрих

Рождение ребёнка
20.07.1912

Сын: Дель Давид Андреевич

Отец ребёнка: Дель Генрих

Рождение ребёнка
06.07.1914

Дочь: Энгель Эмилия Андреевна

Отец ребёнка: Дель Генрих

Новая Надежда, Городищенский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дель Генрих

Смерть
Неизвестно
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