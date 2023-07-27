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(Борщев) Кира Владимировна
(Борщев) Кира Владимировна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Борщев Владимир Петрович
1958 г.р.
Мать
Борщева (Борщева) Ольга
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ГМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Борщев Владимир Петрович
Мать:
Борщева Ольга
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