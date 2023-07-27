(Борщев) Кира Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Борщев) Кира Владимировна

(Борщев) Кира Владимировна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1958 г.р.

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Борщев Владимир Петрович

Мать: Борщева Ольга