Маркин Семен Михайлович
Место рожденияПосольск
Дата рождения20.11.1904
Дата смерти10.09.1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Посольск
Рождение ребёнка
29.04.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ивахо Татьяна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ивахо Татьяна Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.09.1961