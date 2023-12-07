Маркин Семен Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркин Семен Михайлович

Место рождения

Посольск

Дата рождения

20.11.1904

Дата смерти

10.09.1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1905 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Посольск
Рождение ребёнка
29.04.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ивахо Татьяна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ивахо Татьяна Петровна

Место жительства
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область
Смерть
10.09.1961
Коломна, Коломенский, Московская область
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