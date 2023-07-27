Моденова (Моденова) Матрона Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моденова (Моденова) Матрона Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1806

Дочь: Марья Павлова

Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Моденов Алексей Павлов

Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.02.1811

Сын: Моденов Лука Павлов

Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1813

Сын: Моденов Игнатий Павлов

Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Новопашенная Евфимия Павлова

Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.06.1817

Сын: Моденов Тихон Павлов

Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.02.1820

Сын: Моденов Кирилл Павлов

Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.01.1822

Сын: Моденов Климент Павлов

Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
26.09.1824

Сын: Моденов Григорий Павлов

Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.12.1826

Сын: Моденов Евграф Павлов

Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.04.1828

Дочь: Мария Павлова

Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.06.1831

Сын: Моденов Онуфрий Павлов

Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов

Кадочникова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моденов Павел Емелианов

Смерть
Неизвестно