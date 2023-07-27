Моденова (Моденова) Матрона Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1806
Дочь: Марья Павлова
Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов
Рождение ребёнка
Около 1809
Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов
Рождение ребёнка
05.02.1811
Сын: Моденов Лука Павлов
Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов
Рождение ребёнка
28.01.1813
Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Новопашенная Евфимия Павлова
Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов
Рождение ребёнка
14.06.1817
Сын: Моденов Тихон Павлов
Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов
Рождение ребёнка
03.02.1820
Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов
Рождение ребёнка
20.01.1822
Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов
Рождение ребёнка
26.09.1824
Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов
Рождение ребёнка
10.12.1826
Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов
Рождение ребёнка
06.04.1828
Дочь: Мария Павлова
Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов
Рождение ребёнка
09.06.1831
Отец ребёнка: Моденов Павел Емелианов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно