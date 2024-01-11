(Новикова) Секлитея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Новикова) Секлитея Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1924

Дочь: Новикова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Новиков Василий Никитович

Рождение ребёнка
14.04.1926

Дочь: Новикова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Новиков Василий Никитович

Владимирская обл. Собинский р-н. д. Куделино
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Новиков Василий Никитович

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