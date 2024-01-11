(Новикова) Секлитея Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.01.1924
Дочь: Новикова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Новиков Василий Никитович
Рождение ребёнка
14.04.1926
Дочь: Новикова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Новиков Василий Никитович
Владимирская обл. Собинский р-н. д. Куделино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Новиков Василий Никитович