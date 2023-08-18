Ховронья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1825 ст.
Дочь: Марья Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Прасковья Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Иванов
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Ушмаева Марфа Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасим Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857