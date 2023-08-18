Ховронья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ховронья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1800 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1825 ст.

Дочь: Марья Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Иванов

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Прасковья Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Иванов

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Ушмаева Марфа Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Иванов

Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасим Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
Новое Еремкино, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
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