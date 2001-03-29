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Игнатенкова Ева Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.2001

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.2001

Отец: Игнатенков Андрей Михайлович

Мать: Игнатюк Анжела

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