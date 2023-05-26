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Миргородский Федор Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Миргородский Гаврил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.06.1934

Дочь: Уланова Тамара Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1977
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Отправлено письмо, в котором сообщал, что планировал продать дом и вернуться в/на Украину СССР, 353672, Краснодарский край, Ейский район, Ейский зерносовхоз
Военная награда
06.04.1985
Министр обороны СССР Орден Отечественной войны I степени Источник: ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 38, ящик 20. Номер документа 85.
Смерть
Неизвестно