Миргородский Федор Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Миргородский Гаврил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.06.1934
Дочь: Уланова Тамара Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1977
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Отправлено письмо, в котором сообщал, что планировал продать дом и вернуться в/на Украину СССР, 353672, Краснодарский край, Ейский район, Ейский зерносовхоз
Военная награда
06.04.1985
Министр обороны СССР Орден Отечественной войны I степени Источник: ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 38, ящик 20. Номер документа 85.
Смерть
Неизвестно