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Дарья Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1899

Дочь: Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Спиридонов Михаил Акимович

Рождение ребёнка
27.05.1903

Сын: Спиридонов Пахомий Михайлов

Отец ребёнка: Спиридонов Михаил Акимович

Рождение ребёнка
23.08.1905

Сын: Спиридонов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Спиридонов Михаил Акимович

Рождение ребёнка
01.11.1907

Дочь: Ульяна Михайловна

Отец ребёнка: Спиридонов Михаил Акимович

Рождение ребёнка
03.03.1914

Дочь: Василиса Михайловна

Отец ребёнка: Спиридонов Михаил Акимович

Смерть
Неизвестно
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