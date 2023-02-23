Дарья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1899
Дочь: Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Спиридонов Михаил Акимович
Рождение ребёнка
27.05.1903
Сын: Спиридонов Пахомий Михайлов
Отец ребёнка: Спиридонов Михаил Акимович
Рождение ребёнка
23.08.1905
Сын: Спиридонов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Спиридонов Михаил Акимович
Рождение ребёнка
01.11.1907
Дочь: Ульяна Михайловна
Отец ребёнка: Спиридонов Михаил Акимович
Рождение ребёнка
03.03.1914
Дочь: Василиса Михайловна
Отец ребёнка: Спиридонов Михаил Акимович
Смерть
Неизвестно