Плохой Пётр Михайлович
Место рожденияСССР Краснодарский кр.Примоско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1933
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плохой Михаил Алексеевич
Мать: Плохая Анна Никитична
СССР Краснодарский кр.Примоско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Смерть
Около 1933
СССР Краснодарский кр.Примоско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
СССР Краснодарский кр..Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская