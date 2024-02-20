Плохой Пётр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плохой Пётр Михайлович

Место рождения

СССР Краснодарский кр.Примоско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1933

Пол

Мужской

Отец

Около 1902 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плохой Михаил Алексеевич

Мать: Плохая Анна Никитична

СССР Краснодарский кр.Примоско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Смерть
Около 1933
СССР Краснодарский кр.Примоско-Ахтарский р-н, ст.Ольгинская
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
СССР Краснодарский кр..Приморско-Ахтарский р-н ст.Ольгинская
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